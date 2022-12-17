Эрдоган заявил о желании оппозиции устроить «игру престолов»

Эрдоган заявил, что оппозиция хочет устроить «игру престолов» после приговора Имамоглу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании оппозиции устроить «византийскую игру престолов» после того, как суд приговорил к заключению мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его слова передает телеканал NTV.

По словам Эрдогана, он и его сторонники «одновременно смеются и грустят», когда смотрят на «то, что было сказано и написано» после оглашения решения суда. «Нам грустно, когда мы видим попытки навязать нам свои внутренние раздоры и свою византийскую игру престолов», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что споры по этой теме связаны не с властью, президентом или народом, а с приговором в отношении конкретного человека, а также напомнил, что разбирательство продолжается, так как решение вынес только суд первой инстанции.

Суд Стамбула приговорил Экрема Имамоглу к 31 месяцу лишения свободы по обвинению в «публичном оскорблении государственных должностных лиц, работающих в комитетах, в связи с их обязанностями». В частности, постановил суд, политик оскорбил Сади Гювена, который был председателем ЦИК в то время, и десять других членов комиссии.