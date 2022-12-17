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16:05, 17 декабря 2022Россия

Во Владивостоке начался мощный пожар

МЧС: во Владивостоке загорелся склад на площади более 1 тысячи кв. метров

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Во Владивостоке в субботу, 17 декабря, начался мощный пожар. Загорелись складские помещения, заявили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

«По оперативным данным, сегодня в 13:30 мск на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Карьерной в городе Владивостоке. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы», — сказано в сообщении.

На момент прибытия пожарных площадь распространения огня составляла порядка 1,1 тысячи квадратных метров. Огонь охватил кровлю и стены склада. Кровля помещения обрушилась.

В ГУ МЧС сообщили, что на месте происшествия работают 42 человека личного состава. Пожар тушат 12 единиц пожарной техники.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево загорелся самолет. Возгорание произошло на перроне, на лайнере Ан-12БК.

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Полина Матюхина
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