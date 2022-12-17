Экоактивисты в Берлине приклеили себя к дороге

DPA: экоактивисты Letzte Generation приклеили себя к дороге в центре Берлина

Активисты экологического движения Letzte Generation («Последнее поколение») приклеили себя к автомобильной дороге в Берлине в качестве акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

Как уточняется, инцидент произошел в субботу, 17 декабря, днем на Потсдамской площади в центре города. Пять человек приклеили себя на Потсдамерштрассе, заблокировав при этом движение. Сотрудники полиции попытались прекратить акцию, о которой сообщалось только в социальных сетях организации.

«Движение полностью остановлено», — рассказали в правоохранительных органах.

В ноябре 2022 года представители Letzte Generation облили нефтью картину «Смерть и жизнь» австрийского художника Густава Климта в Музее Леопольда в Вене. Момент акции был запечатлен на видео. На кадрах можно разглядеть, как один мужчина плеснул нефть из канистры на экспонат, а другой приклеил себя к картине. Затем активистов задержала охрана музея. Полотно не получило никаких повреждений, поскольку находилось под защитным стеклом.