Генсек НАТО заявил о планах России вести затяжную войну на Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Россия готовится вести затяжную войну на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью AFP рассказал, что Россия планирует вести затяжную войну на Украине. По его словам, поддерживающим Киев странам необходимо продолжать отправлять оружие до тех пор, пока Москва не осознает, что не сможет одержать победу на поле боя, передает телеканал France 24.

«Мы не должны недооценивать Россию. Россия планирует долгую войну. Мы видим, что они мобилизуют больше сил, что они также готовы понести большие потери, что они пытаются получить доступ к большему количеству оружия и боеприпасов», — заявил глава Североатлантического альянса.

Он обратился с призывом к странам-членам НАТО продолжать оказывать Украине военную помощь и выразил уверенность в том, что данный военный конфликт закончится за столом переговоров. Столтенберг считает, что самым быстрым способом добиться этого является продолжение поставок вооружений и боеприпасов Киеву, чтобы российские власти осознали, что не смогут добиться победы на Украине военным путем.

Ранее первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател призвал все страны, которые заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, согласовывать соответствующие действия в этом направлении с Киевом