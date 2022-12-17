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00:04, 17 декабря 2022Мир

США призвали согласовывать шаги по урегулированию на Украине с Киевом

Представитель Госдепа призвал согласовывать шаги по урегулированию на Украине с Киевом

Фото: Pixabay

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател призвал все страны, которые заинтересованы в урегулировании конфликта на Украине, согласовывать соответствующие действия в этом направлении с Киевом. Его слова приводит ТАСС.

«Мы продолжим делать все для их поддержки, это должно завершиться на их условиях», — сказал представитель ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать урегулирование кризиса на Украине. Дипломат подчеркнула, что это будет возможно лишь в том случае, если поступят «реальные, а не придуманные предложения», которые учтут новые реалии и законные интересы России.

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Марина Совина
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