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20:16, 17 декабря 2022Мир

Минобороны Турции обвинило Грецию в попытке перехвата военных самолетов

Минобороны Турции: Греция пыталась перехватить самолеты во время выполнения миссии НАТО

Фото: Shutterstock

Минобороны Турции обвинило Грецию в попытке перехвата военных самолетов, которые выполняли задания в рамках миссии НАТО. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как уточняется, самолеты обеспечения турецких Военно-воздушных сил (ВВС), а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения были при исполнении учебно-тренировочной программы НАТО Nexus Ace над Эгейским морем. Миссии пытались препятствовать греческие пилоты, но тем не менее вся тренировка прошла успешно.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на Афины, если те «не будут сохранять спокойствие», а также не изменят свою политику по расширению оружейных арсеналов.

Отношения между двумя странами-союзницами НАТО остаются напряженными из-за территориальных споров о статусе островов Додеканес в Эгейском море, которые долгое время находились под контролем Османской империи, а затем перешли Греции. Камнем преткновения является процесс делимитации территориальных вод и воздушного пространства.

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Елена Апазиди
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