Эрдоган намекнул Греции на удары баллистических ракет при одном условии

Лидер Турции Эрдоган: ракеты «Тайфун» долетят до Греции, если она не изменит политику

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично намекнул, что может направить турецкие баллистические ракеты малой дальности «Тайфун» на столицу Греции при одном условии: если Афины «не будут сохранять спокойствие» и не изменят курс на расширение своих оружейных арсеналов. Цитату приводит Politico.

«Если вы не будете сохранять спокойствие, если попытаетесь [вооружиться] где-нибудь, в Америке ли, в других ли странах, то Турция, не останется в стороне... Мы можем внезапно прийти однажды ночью, когда придет время», — отметил Эрдоган. Политик добавил, что Афины пугает расширение оружейного производства Турции, которая не так давно испытала ракеты «Тайфун». Лидер страны подчеркнул, что они могут долететь и до греческой столицы.

В последние месяцы Анкара усилила свою риторику по угрозам Греции, обвиняя ее в наращивании оружейных арсеналов на греческих островах Эгейского моря (недалеко от береговой линии Турции). Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также предупреждал греческие власти о возможности «предпринять необходимые шаги» на случай дальнейшей милитаризации Эгейского моря.

Несмотря на то, что обе страны являются союзницами НАТО, другие члены альянса все еще расходятся во мнениях по ряду двусторонних споров, включая морские границы, претензии на бурение континентальных шельфов и спор из-за Кипра. Как отмечает Telegram-канал «Сезон хамсинов», ряд проблем могут также осложнить путь Эрдогана к переизбранию. Речь не только о вопросах вокруг Греции, но и о проблемах экономики, кризисе беженцев и безработице.