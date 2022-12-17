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17:47, 17 декабря 2022Мир

Китайцы обвинили США в затягивании российско-украинского конфликта

Global Times: эскалация конфликта на Украине повысит риск ядерного кризиса

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

Затяжной российско-украинский конфликт будет иметь далеко идущие последствия и нанесет ущерб будущему всего мира, а также повысит риск ядерного кризиса. В затягивании военных действий китайские эксперты и ученые обвинили США. Об этом сообщает Global Times.

По мнению китайских экспертов, ни США, ни европейские страны не делают существенных попыток снизить напряженность конфликта между Россией и Украиной, а скорее вообще движутся в противоположном направлении, предоставляя оружие и боеприпасы.

К примеру, замглавы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжоу Ли уверен, что эскалация чревата тремя возможными серьезными последствиями. Во-первых, это возникновение прямого вооруженного столкновения между Россией и членами НАТО, во-вторых, радиоактивным заражением территории Украины, а в-третьих, тем, что Москва в итоге будет вынуждена применить ядерное оружие.

Ранее в декабре обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин обвинил Конгресс в тотальной войне против США после необоснованного увеличения бюджета для помощи Украине. При этом Девлин считает, что решение Конгресса раздуть бюджет помощи Киеву ставит под угрозу интересы США, а принятый закон даст зеленый свет рекордным военным расходам Вашингтона и усилит эскалацию кризиса на Украине.

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Платон Щукин
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