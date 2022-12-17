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10:43, 17 декабря 2022Мир

Конгресс обвинили в тотальной войне против США после увеличения помощи Украине

Автор TAC Девлин: решение Конгресса раздуть бюджет помощи Украине угрожает интересам США

Фото: J. David Ake / AP

Обозреватель журнала The American Conservative Брэдли Девлин обвинил Конгресс в тотальной войне против США после необоснованного увеличения бюджета для помощи Украине. Об этом говорится на сайте издания.

По мнению республиканского члена палаты представителей от Техаса Чипа Роя, закон о разрешении на национальную оборону 2023 года (NDAA) на 860 миллиардов долларов оскорбляет весь американский народ, поскольку был создан за закрытыми дверями и опущен в Палату представителей менее чем за 48 часов до прочтения. «Наши вооруженные силы должны быть сосредоточены на защите нашей республики и победе над нашими врагами, и точка», — процитировал автор материала его слова.

При этом Девлин считает, что решение Конгресса раздуть бюджет помощи Киеву ставит под угрозу интересы США, а принятый закон даст зеленый свет рекордным военным расходам Вашингтона и усилит эскалацию кризиса на Украине. «Некоторые положения свидетельствуют о двухпартийной решимости удерживать Соединенные Штаты втянутыми в российско-украинский конфликт до тех пор, пока застрявшие в холодной войне республиканцы и одержимые "сговором с Россией" демократы не сочтут, что они должным образом наказали и унизили Москву», — отметил журналист.

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По словам автора статьи, инициатива по оказанию помощи Украине позволит Пентагону получить больше возможностей для заключения контрактов на поставку Киеву нового оружия и техники вне рамок президентских возможностей.

Ранее в декабре в США заявили о единстве Конгресса в намерении давить на Россию. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о двухпартийной поддержке усилий властей США, касающихся помощи Украине в своей защите.

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Валентина Процкова
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