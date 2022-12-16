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08:06, 16 декабря 2022Мир

В США заявили о единстве конгресса в намерении давить на Россию

Госсекретарь США Блинкен заявил о единстве конгресса в намерении давить на Россию

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о решительном единстве конгресса в намерении продолжать оказывать давление на Россию и помогать Украине. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам саммита США-Африка, передает РИА Новости.

По словам Блинкена, в ходе последней встречи с главой Пентагона, директором национальной разведки и председателем комитета начальников штабов с членами конгресса он обсуждал украинскую проблематику.

Он отметил сохранение двухпартийной поддержки усилиям властей США, «чтобы помочь Украине защитить себя и сохранить давление на Россию». Еще одной целью Блинкен назвал укрепление оборонительного альянса НАТО.

Ранее обозреватель The American Conservative (TAC) Тед Снайдер сообщил, что США постепенно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на вероятных переговорах с Москвой. По его словам, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен неоднократно указывал, что Украина сама должна решать свою судьбу.

Марина Совина
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