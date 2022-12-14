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08:15, 14 декабря 2022Мир

В США допустили территориальные уступки Украины на переговорах с Россией

TAC: США толкают Киев на территориальные уступки на вероятных переговорах с Россией

Фото: Николай Лазаренко / РИА Новости

США постепенно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к идее достижения компромисса на вероятных переговорах с Москвой, заявил обозреватель The American Conservative (TAC) Тед Снайдер.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен неоднократно говорил, что Украина сама должна решать свою судьбу. По мнению журналиста, Вашингтон сменил стратегию. Он указал на то, что Белый дом сначала подталкивал украинские власти к переговорам. Потом американская сторона начала предлагать Зеленскому пойти на компромисс с Москвой. В конечном итоге, как пишет автор, в Вашингтоне стали слышны заявления, что высказывания о «территориальной целостности» Украины «могут быть свободно интерпретированы».

«7 декабря Блинкен впервые уточнил, что часть клятвы президента США Джо Байдена о территориальной целостности может быть свободно интерпретирована», — подчеркнул Снайдер. Это говорит о готовности США и союзников по НАТО к возможному прекращению огня, допустил возможность переговоров эксперт.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не давят на Киев в вопросе переговоров с Москвой, а консультируют Украину и оказывают ей поддержку.

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Марина Совина
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