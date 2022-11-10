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21:27, 10 ноября 2022Мир

Белый дом рассказал об отношении к вопросу переговоров Москвы и Киева

Белый дом: США не давят на Украину в вопросе переговоров с РФ, а консультируют Киев
Джейк Салливан

Джейк Салливан. Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Соединенные Штаты не давят на Киев в вопросе переговоров с Москвой, а консультируют Украину и оказывают ей поддержку, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет ТАСС.

Белый дом высказался об отношении к вопросу переговоров Москвы и Киева. «Мы не давим на Украину, не настаиваем на чем-либо. То, что мы делаем - это консультируем как партнеры и показываем нашу поддержку», — подчеркнул он на брифинге.

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Марина Совина
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