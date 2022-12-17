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05:30, 17 декабря 2022Среда обитания

Назван способ сэкономить на счетах за воду при помощи веревки

Пользователь WeChat посоветовал обмотать кран веревкой, чтобы сэкономить на счетах за воду

Фото: Unsplash.com

Пользователь китайского портала WeChat назвал способ сэкономить на счетах за воду при помощи веревки. Он посоветовал обмотать ею кран, чтобы не открывать его на максимум.

«Это поможет подсознательно контролировать расход воды: при каждом включении вы будете чувствовать препятствие и не станете открывать кран на максимум. В результате через месяц вы обнаружите значительное снижение суммы, указанной в счетах за воду», — написал автор материала.

Кроме того, китайский пользователь посоветовал использовать повторно отработанную воду, например, смывать унитаз той, которая использовалась для стирки одежды. По его мнению, этот способ не стоит недооценивать, поскольку даже такая небольшая мера ведет к существенной экономии.

Также автор порекомендовал разумно использовать воду, например, выключать ее во время чистки зубов, умывания и намыливания в душе. Он также дал совет накапливать больше одежды перед стиркой в стиральной машине.

Ранее член подкомитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Иоланта Овчинникова рассказала, что сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги в результате установки умных счетчиков может уменьшиться на 7-10 процентов.

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Марина Совина
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