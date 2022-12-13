Раскрыт размер экономии от установки умных счетчиков

«Известия»: установка умных счетчиков позволит снизить размер платежей на 7-10 процентов

Умные счетчики в доме позволят снизить плату за коммунальные услуги. Информацию о размере экономии от их установки со ссылкой на комментарий члена подкомитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), гендиректора управляющей компании «Мосс Развитие» Иоланты Овчинниковой раскрыли «Известия».

По словам эксперта, сумма платежей за жилищно-коммунальные услуги в результате установки умных счетчиков может уменьшиться на 7-10 процентов. «Население сможет контролировать тариф и пользоваться бытовой техникой в период самого низкого тарифа. Увидев увеличение потребления в квитанции, можно проанализировать ситуацию и понять, в какой период времени это произошло, далее принять меры», — объяснила Овчинникова.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметили, что развитие системы умных приборов учета нацелено на усиление проникновения искусственного интеллекта в сферу ЖКХ и обеспечение существенного экономического эффекта, в том числе для населения, в результате чего соответствующая инфраструктура будет обновлена, а риски аварий — снижены.

Овчинникова убеждена, что нововведение поможет вовремя менять устаревшие и сломанные счетчики, а также качественно монтировать и проводить их. Она добавила, что стоимость теплосчетчиков в данный момент стартует от 3,5 тысячи рублей, комплект счетчиков горячей и холодной воды — от пяти тысяч. Их установка обходится примерно в стоимость прибора, а поверка — от тысячи рублей.

13 декабря стало известно, что в платежках за ЖКУ появится новая строка — за оплату установки, замены и поверки умных счетчиков в жилых домах. Согласно копии документа, находящейся в распоряжении у «Известий», Минстрою поручено обеспечить «доступ к данным умных приборов учета за счет переноса их с баланса потребителя на баланс РСО», а также «возможность включения затрат на установку данных приборов в методику ценообразования услуг ЖКХ». Генеральный директор АНО «Умный многоквартирный дом» Никита Уткин в беседе с изданием пояснил, что речь идет о счетчиках воды и тепла.

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила, что новая строка будет относиться к домам, в которых уже установлены умные счетчики, включенные в состав общедомового имущества. Изменение платежек в отношении тех домов, где нет этой системы, депутаты посчитали бессмысленной.