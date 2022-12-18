В Абхазии задержали двух россиян с партией наркотиков

МВД Абхазии сообщило о задержании двух россиян с «крупнейшей» партией наркотиков

В Абхазии изъяли «крупнейшую» партию наркотиков, задержаны двое россиян. Об этом сообщает МВД по региону, передает РИА Новости.

«Задержана группа лиц, преступная деятельность которых была направлена на сбыт сильнодействующего наркотика в Абхазии», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, у задержанных обнаружено около 370 граммов метадона. В МВД подчеркнули, что задержанный житель Липецкой области Сергей Киселев не отрицал наличия при себе запрещенного вещества. Его спутница, жительница города Люберцы Московской области Роза Дубровина, также заявила, что имеет при себе метадон — свою часть хранимых свертков она выдала добровольно.

Ранее в Республике Адыгея суд приговорил к трем годам лишения свободы 16-летнего подростка за распространение наркотиков. Юноша признан виновным по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере.