Российского подростка осудили на три года за закладки с наркотиками

В Адыгее осудили на три года колонии 16-летнего подростка за распространение наркотиков

В Республике Адыгея суд приговорил к трем годам лишения свободы 16-летнего подростка за распространение наркотиков. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Юноша признан виновным по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере. Он будет отбывать наказание в воспитательной колонии.

По данным ведомства, 27 августа фигурант получил от неизвестного запрещенные вещества и оставил несколько закладок в поселке Краснооктябрьский Майкопского района. Всего он получил бесконтактным способом 6,8 грамма, а в тайниках спрятал 2,7 грамма наркотиков. Оставшееся вещество у молодого россиянина изъяли при задержании.

Ранее стало известно, что за закладки с наркотиками осудили на десять лет колонии преподавателя вуза в Нижнем Новгороде.