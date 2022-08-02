Преподавателю российского вуза дали десять лет за закладки с наркотиками

В Нижнем Новгороде преподавателя вуза осудили на 10 лет колонии за закладки с наркотиками

Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к десяти годам лишения свободы старшего преподавателя Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) по делу о наркотиках. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщила региональная прокуратура.

Мужчина признан виновным по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, преподаватель прятал наркотические вещества в тайниках-закладках, в том числе около университета, где и был задержан в мае с 11 свертками запрещенного товара. Правоохранители нашли в телефоне россиянина еще 15 мест со сделанными закладками.

Ранее стало известно, что в Воронежской области следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя диссертационного совета одного из местных вузов за взятку.