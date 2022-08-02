Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Преподавателю российского вуза дали десять лет за закладки с наркотиками

В Нижнем Новгороде преподавателя вуза осудили на 10 лет колонии за закладки с наркотиками

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Советский районный суд Нижнего Новгорода приговорил к десяти годам лишения свободы старшего преподавателя Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) по делу о наркотиках. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщила региональная прокуратура.

Мужчина признан виновным по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, преподаватель прятал наркотические вещества в тайниках-закладках, в том числе около университета, где и был задержан в мае с 11 свертками запрещенного товара. Правоохранители нашли в телефоне россиянина еще 15 мест со сделанными закладками.

Ранее стало известно, что в Воронежской области следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя диссертационного совета одного из местных вузов за взятку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о прямой ответственности Белого дома за удар в Еленовке
Испания отказалась поставлять Украине танки Leopard
В Подмосковье благодаря кошке нашли тело умершей девушки
Госдума проведет внеплановый Совет Думы
В Германии ввели ограничения на прием украинских беженцев из-за нехватки мест
Испания предупредила о росте цен на газ в стране без поставок из России
Депутата Госдумы признали виновным по делу о крупнейшей в истории России взятке
Адвокаты Деппа обвинили Херд в танцах на пилоне обнаженной
Ксения Собчак показала фото в бикини без ретуши и рассмешила фанатов
Названа цель провокации Китая со стороны США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.