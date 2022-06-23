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Сотрудницу российского вуза заподозрили в получении взятки за защиту диссертации

В Воронеже завкафедрой ВГТУ заподозрили в получении взятки в 400 тысяч рублей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Воронежской области следователи возбудили уголовное дело за взятку в отношении председателя диссертационного совета одного из местных вузов. Об этом в четверг, 23 июня, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как пишут «Вести Воронеж», речь идет о заведующей кафедрой цифровой и отраслевой экономики Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной.

По данным следствия, к фигурантке за помощью обратился преподаватель другого вуза. Мужчина хотел, чтобы она написала за него диссертацию и помогла с ее защитой. Женщина согласилась за вознаграждение в размере 400 тысяч рублей. Такие условия удовлетворили преподавателя, и он передал необходимую сумму.

Дело было возбуждено по материалам ФСБ. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Якутске бывшего старшего преподавателя частного Юридического полицейского колледжа и Горного института (Северо-Восточного федерального университета имени М. К.Аммосова — СВФУ) осудили за взятки от 150 студентов.

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Екатерина Власова
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