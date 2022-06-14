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Старшего преподавателя российского вуза осудили за взятки от 150 студентов

В Якутии экс-преподавателя СВФУ осудили на четыре года за взятки от 150 студентов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Якутске бывшего старшего преподавателя частного Юридического полицейского колледжа и Горного института (Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова — СВФУ) осудили на четыре года и два месяца исправительной колонии общего режима за коррупцию, подлог и мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Надежда Дворецкая.

Также ему в течение четырех лет запретили заниматься преподавательской деятельностью. В ходе следствия был наложен арест на автомобиль и земельный участок фигуранта. Россиянин вину не признал.

По данным следствия, в период с декабря 2019-го по июнь 2020 года сотрудник вуза получил взятки не менее чем от 150 студентов. За вознаграждение он проставлял учащимся оценки за экзамены, не проверяя уровень их знаний. Недостоверные сведения мужчина вносил в ведомости и зачетки. По данным источника «Ленты.ру», размер взяток составлял от тысячи до трех тысяч рублей.

Дело в отношении экс-сотрудника вуза возбудили после проверки, проведенной прокуратурой и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Якутии.

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Елизавета Новикова
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