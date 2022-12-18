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13:18, 18 декабря 2022Путешествия

Во Внуково сотни людей высадили из самолета без объяснения причин

Baza: во Внуково сотни человек высадили из самолета Turkish Airlines без объяснения причин

Фото: Shutterstock

Несколько сотен человек не смогли вылететь в Турцию из московского аэропорта Внуково после того, как их без объяснения причин высадили из самолета компании Turkish Airlines. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Рейс должен был отправиться в ночь на воскресенье, 18 декабря, однако вылет постоянно откладывался. В итоге пассажиров пустили на борт только в семь утра.

Отправиться на отдых им все равно не удалось — люди прождали два часа в ожидании взлета, после чего их высадили и вывели в «чистую зону».

Вместе с ними туда перевели и пассажиров с других рейсов — всего около 400 человек. Им раздали ваучеры на питание и сообщили, что экипажу требуется отдых не менее десяти часов. Люди ожидают вылета до сих пор.

Ранее стало известно, что на фоне сильного снегопада в аэропортах Москвы в воскресенье, 18 декабря, были задержаны и отменены более 70 рейсов. Рекордсменом по задержкам стал аэропорт Домодедово.

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Алевтина Запольская
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