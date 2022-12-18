Более 70 рейсов отменили и задержали в Москве из-за рекордного снегопада

«Яндекс.Расписание»: в аэропортах Москвы 18 декабря отменили и задержали более 70 рейсов

На фоне рекордного снегопада в аэропортах Москвы в воскресенье, 18 декабря, были задержаны и отменены более 70 рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Во Внуково задержано 19 рейсов, а еще девять отменено. Из Шереметьево не смогли вылететь 15 самолетов, а еще два рейса пришлось отменить. Рекордсменом по задержанным вылетам стал аэропорт Домодедово. Из него задержаны 28 рейсов, отменены еще два. Данных о сбоях в расписании в Жуковском не поступало.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 18 декабря в столице может быть побит рекорд суточного максимума осадков. По словам эксперта, за прошедшие сутки на Центральную Россию обрушился небывалый снегопад. В отдельных районах зафиксировано аномальное количество снега.

17 декабря в московских аэропортах также отмечались сбои в расписании. По состоянию на 11:11 по московскому времени было отменено и задержано более 40 рейсов, вылетающих из столицы.

