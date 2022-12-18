Москвичей предупредили о рекордном снегопаде

Синоптик Тишковец предупредил москвичей о рекордном снегопаде

В воскресенье, 18 декабря, в Москве может быть побит рекорд суточного максимума осадков. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что за минувшие сутки на Центральную Россию обрушился аномальный снегопад, причем в отдельных районах уже зафиксировано небывалое ранее количество снега. В столице же, отметил ученый, на базовой станции ВДНХ метеорологи зафиксировали пока 15 миллиметров осадков, что составляет почти треть месячной нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вечером 21 декабря в Москве начнется продолжительная оттепель. Он отметил, что к концу дня среду и ночью в четверг, 22 декабря, столбики термометров поднимутся до нуля градусов.