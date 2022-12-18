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05:09, 18 декабря 2022Среда обитания

Москвичам назвали дату начала оттепели в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд заявил, что оттепель в Москве начнется 21 декабря

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Продолжительная оттепель в Москве начнется вечером 21 декабря. Такую дату назвал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что к концу дня среду и ночью в четверг, 22 декабря, столбики термометров поднимутся до нуля градусов. «Начнется оттепель, причем длительная», — заявил он. Температура воздуха в эти дни будет варьироваться от минус двух градусов до плюс трех. В пятницу, 23 декабря, москвичей ожидает температура от минус одного градуса до четырех градусов тепла.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве может быть около 10 градусов мороза. Он уточнил, что точные прогнозы на 1 января пока делать преждевременно, однако общая тенденция указывает на то, что Новый год будет холодным.

Ксения Назарова
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