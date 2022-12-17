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11:11, 17 декабря 2022Путешествия

Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах 17 декабря отменили или задержали 44 рейса

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В московских аэропортах в субботу, 17 декабря, задержали и отменили в общей сложности более 40 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны восемь рейсов, вылет десяти отменен. В Домодедово задержаны 13 самолетов, отправление еще одного отменили. В Шереметьево задержан вылет шести рейсов, отменено еще шесть отправлений. Всего изменения в расписании коснулись 44 рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве со следующей недели ожидаются морозы до минус 16–17 градусов. По его словам, похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков.

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Валентина Процкова
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