Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах 17 декабря отменили или задержали 44 рейса

В московских аэропортах в субботу, 17 декабря, задержали и отменили в общей сложности более 40 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Так, во Внуково задержаны восемь рейсов, вылет десяти отменен. В Домодедово задержаны 13 самолетов, отправление еще одного отменили. В Шереметьево задержан вылет шести рейсов, отменено еще шесть отправлений. Всего изменения в расписании коснулись 44 рейсов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве со следующей недели ожидаются морозы до минус 16–17 градусов. По его словам, похолодание будет сопровождаться большим количеством солнца и отсутствием осадков.