Посол Антонов объяснил отношение США к России

Посол Антонов: США в отношениях с Россией руководствуются логикой холодной войны

Администрация США в своей политике в отношении России до сих пор руководствуются логикой холодной войны. Об этом заявил в интервью американскому журналу Newsweek посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что украинский кризис «становится без преувеличения переломным моментом в истории международных отношений». При этом дипломат задался вопросом, зачем Белому дому так важно «сформировать очаг нестабильности у наших границ».

«Складывается впечатление, что Вашингтону необходимо постоянно самоутверждаться через соперничество с Россией. Как будто в коридорах власти в американской столице до сих пор живет "призрак" СССР, а "холодная война" вовсе не закончилась», — выразил мнение Антонов. Он объяснил, что многие американские политики до сих пор мыслят и действуют по законам вышеуказанного исторического периода.

Посол РФ также обратил внимание, что мировое сообщество находится в начале сложного и длительного пути строительства многополярного мира. В связи с этим не стоит ожидать немедленного прекращения противостояния США и России, отметил он. В то же время он подчеркнул, что подобное соперничество должно быть взаимоуважительным.

Ранее экс-глава Пентагона Уильям Перри рассказал, что конфликт между Россией и США уходит корнями в конец 1990-х годов, когда с падением СССР завершилась Холодная война. По его словам, в тот момент Вашингтон вел диалог с Москвой с позиции победителя.