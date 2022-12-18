В небе над Белгородом произошла серия взрывов

РИА Новости: девять взрывов раздались над Белгородом, предположительно, сработала ПВО

В небе над центром Белгорода произошла серия взрывов. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, по меньшей мере девять взрывов раздались около 13:00 мск. В домах дрожали стекла, сработала автомобильная сигнализация, звуки были разной громкости от тихих до очень громких.

Предположительно, в городе сработали системы противовоздушной обороны.

2 декабря в сети были опубликованы кадры последствий обстрела Вооруженными силами Украины приграничного села в Шебекинском районе Белгородской области. На снимках было видно, что осколки от разорвавшихся в хуторе снарядов повредили несколько домовладений.