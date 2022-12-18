Украинская беженка не смогла вынести условия жизни в британской квартире

Беженка с Украины уехала на родину из-за «невыносимых» условий жизни в британской квартире

Украинская беженка Наталья Тараненко приняла решение уехать на родину после шестимесячного пребывания в Великобритании из-за «невыносимых» условий жизни. Об этом пишет издание Gazette and Herald.

Женщина проживала в городе Троубридж вместе с тремя детьми в течение полугода, однако, по ее словам, им так и не удалось найти подходящее жилье, говорится в публикации. «Наши спонсоры арендовали для нас квартиру с одной спальней в Троубридже. Здание старое, в окнах и дверях есть щели, поэтому в квартире очень холодно, в то же время мой счет за электричество составил 300 фунтов стерлингов (около 24 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала Тараненко.

Она также отметила, что высокая влажность привела к образованию плесени и кашлю у детей, вследствие чего ей пришлось искать новое место жительства. Но поиски жилья не обвенчались успехом, и, с учетом того, что беженка также не смогла устроиться на работу, семья оказалась вынуждена вернуться на родину.

Украинка добавила, что надеется на возвращение в Британию вместе с детьми, пока ее родная страна снова не станет безопасной для жизни. «Я очень надеюсь, что в Новом году мы найдем арендодателя с добрым сердцем, который с пониманием отнесется к нашей ситуации», — резюмировала Тараненко.

Ранее Великобританию упрекнули в нарушении данного Киеву обещания помочь украинским беженцам. Уточнялось, что главная ошибка заключается в решении сделать государственную программу «Дома для Украины» длительностью всего в шесть месяцев.