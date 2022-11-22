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04:41, 22 ноября 2022Интернет и СМИ

Британию обвинили в нарушении данного Украине обещания

Guardian: власти Великобритании нарушили данное Киеву обещание помочь украинским беженцам

Фото: Henry Nichols / Reuters

Обозреватель Кир Джайлз в статье в газете Guardian обвинил власти Великобритании в нарушении данного Киеву обещание помочь украинским беженцам.

Журналист в своем материале заявил о том, что британское правительство передало работу по оказанию помощи украинским беженцам местным властям и волонтерам, однако «теперь система находится под угрозой краха».

По мнению Джайлза, самая большая ошибка заключается в том, что государственную программу «Дома для Украины» рассчитали на шестимесячный срок. Это значит, что «необходимая поддержка может внезапно прекратиться без каких-либо альтернатив» по достижении конца этого периода.

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Автор материала отмечает, что многие британские чиновники предлагают украинским беженцам искать новое жилье самостоятельно, прекрасно зная, что арендодатели требуют гарантий и кредитных историй, которые люди, прожившие в Соединенном Королевстве всего полгода, не смогут предоставить. Многие беженцы вынуждены вернуться на родину из-за бюрократии и проблем с получением помощи.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы, уехавшие в Великобританию, были вынуждены вернуться домой из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства.

В октябре стало известно, что более 100 тысяч украинских беженцев, остановившихся ранее в гостях у британских семей, рискуют оказаться бездомными. По информации The Guardian, мигранты подселились к британцам по программе «Дома для Украины» сроком на шесть месяцев. На сегодняшний день местные власти заявляют, что прикладывают все усилия для поиска британцев, которые согласятся приютить у себя мигрантов, поскольку в противном случае люди могут остаться без крыши над головой, пишет издание.

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Марина Совина
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