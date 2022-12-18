Леонид Слуцкий заявил, что ЛДПР открыла офис в Грозном

ЛДПР открыла офис в Чечне. Он появился в Грозном, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что делегация партии прибыла в Грозный сразу после поездки в Луганск, где ранее было создано региональное отделение. «Здесь торжественно открыли новый офис ЛДПР вместе с координатором Чеченского РО Джамбулатом Умаровым и теперь уже нашим однопартийцем Виктором Бутом», — поделился Слуцкий.

К посту лидер партии приложил видео, на котором он перерезает красную ленточку в новом офисе. Этот день Слуцкий назвал историческим для ЛДПР.

Ранее сообщалось, что делегация ЛДПР при участии Слуцкого и освобожденного из американской тюрьмы Бута открыла отделение партии в ЛНР. Координатором партии в ЛНР назначили депутата народного совета республики Максима Уварова.

Слуцкий сообщил, что во время этой поездки делегация была вынуждена несколько раз менять маршрут из-за обстрелов со стороны Украины. Позже в ЛДПР уточнили, что представители партии не попадали под обстрелы.

