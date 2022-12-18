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17:37, 18 декабря 2022Россия

В ЛДПР ответили на сообщения о попавших под обстрел ВСУ Буте и Слуцком

В ЛДПР заявили, что Виктор Бут и Леонид Слуцкий не попадали под обстрел в ЛНР

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и россиянин Виктор Бут, недавно освобожденный из тюрьмы США, не попадали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время поездки в Луганскую народную республику (ЛНР). Так на соответствующие сообщения ответил пресс-секретарь фракции ЛДПР Александр Дюпин, передает ТАСС.

«Нет, под обстрел мы не попадали. Мы корректировали маршрут из-за того, что в это время работало высокоточное оружие. Наоборот, мы предприняли все меры, чтобы избежать лишних рисков», — заявил Дюпин.

При этом он сообщил, что во время конференции под Луганском работала система противовоздушной обороны (ПВО). «Пару раз грохот от разрывов ракет ПВО заглушал выступающих», — поделился пресс-секретарь фракции.

Ранее сообщалось, что во время поездки в ЛНР делегация партии, в которую вошли Бут и Слуцкий, была вынуждена несколько раз менять маршрут из-за массированных обстрелов.

12 декабря Виктор Бут, обменянный на осужденную в России баскетболистку США Бриттни Грайнер, стал членом ЛДПР. Партбитлет ему вручил лично Леонид Слуцкий. Позднее стало известно, что ЛДПР открыла отделение в ЛНР. В церемонии открытия участвовал Бут.

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Варвара Кошечкина
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