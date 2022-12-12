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10:52, 12 декабря 2022Россия

Виктор Бут стал членом ЛДПР

Депутат Слуцкий сообщил, что Виктор Бут стал членом ЛДПР

Фото: РИА Новости

Виктор Бут, помилованный в США после обвинения в торговле оружием, стал членом ЛДПР. Об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий в Telegram.

По словам парламентария, он лично вручил Буту партбилет на Слете, посвященном 33-летию партии. «Уверен, Виктор Бут — сильный духом и мужественный человек — займет в ней (партии — прим. "Ленты.ру") достойное место», — подчеркнул Слуцкий.

Бут был осужден в США по обвинению в попытке незаконной торговли оружием и поддержку террора. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу американской стороны, в апреле 2012-го он был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России сообщили «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время. Президент США Джо Байден отметил, что хотел бы обменять и Уилана, однако российские власти отказали ему в этом.

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Сергей Истомин
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