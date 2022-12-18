Слуцкий рассказал об угрозе обстрела ВСУ во время поездки с Бутом в Луганск

Депутат Слуцкий рассказал об угрозе обстрела ВСУ во время поездки с Виктором Бутом в ЛНР

Председатель ЛДПР и глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий вместе в освобожденным из американской тюрьмы Виктором Бутом посетили Луганскую народную республику. Об этом депутат рассказал во время открытия отделения партии в Луганске, передает РИА Новости.

По его словам, маршрут делегации несколько раз приходилось менять из-за массированных обстрелов ВСУ. В частности, «уже в день выезда нам дважды пришлось менять маршрут из-за того, что поблизости работало высокоточное оружие», — сказал парламентарий.

Ранее Бут рассказал, что поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине и принял бы в ней участие при наличии соответствующих возможностей. Он добавил, что не понимал, почему Москва не начала СВО раньше.

12 декабря Виктор Бут стал членом ЛДПР. Позднее он высказался о своем политическом будущем, заявив, что пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах в России.