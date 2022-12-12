Бут высказался об участии в выборах

Вступивший в ЛДПР Виктор Бут заявил, что пока не собирается участвовать в выборах

Россиянин Виктор Бут, помилованный в США после обвинения в торговле оружием, высказался о своем политическом будущем после вступления в ряды партии ЛДПР. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бута, пока что он не планирует выдвигать свою кандидатуру на каких-либо выборах в России. 12 декабря Виктор Бут стал членом ЛДПР. Председатель партии Леонид Слуцкий лично вручил ему партбилет на Слете, посвященном 33-летию партии.

Действующий депутат нижней палаты парламента Мария Бутина, которая сама была осуждена в США и провела в местной тюрьме 18 месяцев, ранее оценила шансы Бута на работу в Госдуме. Она посоветовала ему не спешить и сначала «прийти в себя, пройти полную проверку здоровья», а потом думать о возможности начать карьеру в российском парламенте.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в США. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный не признал. Процедура обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на Бута прошла 8 декабря в Абу-Даби. В МИД России сообщили «Ленте.ру», что Москва вела переговоры об обмене долгое время.