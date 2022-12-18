В российском ТЦ произошел пожар

В ТЦ Снежинска Челябинской области произошел пожар на 400 кв. метров

В торговом центре города Снежинск Челябинской области произошел пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 декабря, на третьем этаже ТЦ «Универмаг» на улице Свердлова. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. 68 человек самостоятельно эвакуировались, пятеро — выведены из опасной зоны с помощью спасательных комплектов.

На данный момент пожар локализован, открытое горение ликвидировано. В результате случившегося пострадал один человек.

Днем ранее во Владивостоке загорелись складские помещения с продуктами питания, оборудованием и строительными материалами. В процессе тушения площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров, но огонь удалось локализовать. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.