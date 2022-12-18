В России выявили 7222 новых случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 7222 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 7222 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 716 074. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 17 декабря, число новых заболевших составило 7531.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (1282) и Санкт-Петербурге (1226). Меньше всего — в Магаданской области и Республике Ингушетия (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 782. За этот же период 6338 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 109 668.

За сутки умер 51 пациент с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 393 тысячи человек.