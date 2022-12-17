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11:44, 17 декабря 2022Россия

В России выявили 7531 новый случай коронавируса

Оперштаб по борьбе с коронавирусом: в России выявлен 7531 случай заражения за сутки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России выявили 7531 новый случай коронавируса за сутки. Об этом сообщается на официальном сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Самое большое количество заразившихся COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве (1396), следом идет Санкт-Петербург (1153), Свердловская область (387), Пермский край (239) и Республика Башкортостан (237).

При этом число госпитализаций составило 1266 человек (в предыдущий день 1400 человек, снижение на 9,6 процента), 7269 человек выздоровело (против 7393 днем ранее), 58 человек скончалось. Число госпитализаций сократилось в 40 регионах и увеличилось в 27, в 18 ситуация не изменилась.

16 декабря сообщалось о 8451 новых случаях заражения COVID-19 по стране.

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Елена Апазиди
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