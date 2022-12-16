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11:03, 16 декабря 2022Россия

В России выявили более восьми тысяч случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 8451 случая коронавируса за сутки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России за сутки выявили 8451 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 701 321, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 15 декабря, число новых заболевших составило 7833.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Москве (2131), Петербурге (1098) и Свердловской области (381). Меньше всего — на Камчатке, в Кабардино-Балкарии, Республике Алтай (по 3 случая), в также на Чукотке, в Тыве и Карачаево-Черкесии (по 4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1400. За этот же период 7393 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 096 061.

За сутки умерли 59 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончался 392 891 человек.

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Анастасия Шейкина
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