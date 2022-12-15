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11:03, 15 декабря 2022Россия

В России выявили 7833 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении в России 7833 случаев коронавируса за сутки

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России за сутки выявили 7833 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 692 870. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 14 декабря, число новых заболевших составило 7532.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1386. За этот же период 7539 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 21 088 668.

За сутки умерли 57 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончалось 392 832 человека.

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Анастасия Шейкина
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