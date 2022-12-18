Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:09, 18 декабря 2022Мир

В США заявили о критической уязвимости страны в восполнении арсеналов

Bloomberg заявил о критической уязвимости США в восполнении арсеналов из-за помощи Киеву

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Конфликт на Украине показал серьезную уязвимость Соединенных Штатов в вопросе восполнения арсеналов. Об этом заявили обозреватели Bloomberg Энтони Капаччо и Кортни Макбрайд.

«Подобно тому, как пандемия коронавируса выявила недостатки в поставках всего, от микрочипов до кухонных шкафов, конфликт на Украине и потребности ее вооруженных сил показали, насколько уязвимым стал Пентагон для восполнения военных запасов», — говорится в материале. Авторы также указали, что американской военной промышленности приходится работать на два фронта: производить новейшую военную технику для собственных нужд, а также артиллерию и снаряды к ней для Украины.

Журналисты отметили, что точные уровни конкретных боеприпасов, как правило, засекречены. В то же время, добавили они, складывается консенсус в отношении того, что запасы должны значительно вырасти. «Если до Украины уровень запасов составлял 1x, я думаю, Украина показала, что эти запасы, вероятно, должны быть в 1,5 или 2 раза больше», — заявил в интервью Роман Швайзер из аналитического центра Cowen Washington Research Group.

Ранее французская газета Le Monde писала, что арсеналы стран Запада стремительно истощаются из-за постоянных отправок вооружений и боеприпасов Украине. Издание напомнило, что недавно США были вынуждены закупить у Южной Кореи снаряды для последующей передачи их Украине, несмотря на то, что Сеул взял на себя обязательства не поставлять Украине смертоносные вооружения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
NYT узнала о планах Украины совершить покушение на Герасимова
Грецкий орех уменьшил проявления стресса
Кинологи перечислили самые популярные породы собак в России в текущем году
Россияне назвали преимущества советских тортов перед современными
В США заявили о критической уязвимости страны в восполнении арсеналов
Роскачество назвало признаки качественного шампанского
Названы кандидаты на возможный обмен заключенными между Россией и США
Европе спрогнозировали торговую войну с США
В Риге смогли переименовать в честь Украины улицу с посольством России
ЦРУ не увидело готовности России применить тактическое ядерное оружие
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.