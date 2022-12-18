В США заявили о критической уязвимости страны в восполнении арсеналов

Bloomberg заявил о критической уязвимости США в восполнении арсеналов из-за помощи Киеву

Конфликт на Украине показал серьезную уязвимость Соединенных Штатов в вопросе восполнения арсеналов. Об этом заявили обозреватели Bloomberg Энтони Капаччо и Кортни Макбрайд.

«Подобно тому, как пандемия коронавируса выявила недостатки в поставках всего, от микрочипов до кухонных шкафов, конфликт на Украине и потребности ее вооруженных сил показали, насколько уязвимым стал Пентагон для восполнения военных запасов», — говорится в материале. Авторы также указали, что американской военной промышленности приходится работать на два фронта: производить новейшую военную технику для собственных нужд, а также артиллерию и снаряды к ней для Украины.

Журналисты отметили, что точные уровни конкретных боеприпасов, как правило, засекречены. В то же время, добавили они, складывается консенсус в отношении того, что запасы должны значительно вырасти. «Если до Украины уровень запасов составлял 1x, я думаю, Украина показала, что эти запасы, вероятно, должны быть в 1,5 или 2 раза больше», — заявил в интервью Роман Швайзер из аналитического центра Cowen Washington Research Group.

Ранее французская газета Le Monde писала, что арсеналы стран Запада стремительно истощаются из-за постоянных отправок вооружений и боеприпасов Украине. Издание напомнило, что недавно США были вынуждены закупить у Южной Кореи снаряды для последующей передачи их Украине, несмотря на то, что Сеул взял на себя обязательства не поставлять Украине смертоносные вооружения.

