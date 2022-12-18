Европе спрогнозировали торговую войну с США

Die Welt: ответ ЕС на принятый США закон о снижении инфляции грозит торговой войной

Реакция Евросоюза (ЕС) в ответ на принятый Соединенными Штатами Закон о снижении инфляции (IRA) грозит торговой войной между союзниками. Такой прогноз дало немецкое издание Die Welt.

Отмечается, что европейские политики обсудили ответные меры объединения на «крупномасштабное промышленно-политическое наступление» американского лидера Джо Байдена. Если страны-члены ЕС прислушаются к сторонникам «жесткой линии», среди которых, в том числе Франция, то это приведет к возникновению риска «трансатлантической гонки субсидий», а также может спровоцировать усиление европейского протекционизма и торговую войну с США, говорится в публикации.

«Это взрывоопасная смесь. Франция, в частности, настаивает на решительном европейском ответе», — пишет газета. Уточняется, что рассматриваются даже те меры, которые ранее были исключены, например, правило «покупай европейское» для субсидий и государственных закупок.

Ранее министр торговли Южной Кореи Дукгын Ан призвал ЕС объединиться для того, чтобы вместе противостоять американскому Закону о снижении инфляции. Он также выступил против принятие объединением ответных мер, поскольку, по его словам, подобный шаг сравним с «открытием ящика Пандоры».