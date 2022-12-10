Южная Корея предложила Евросоюзу вместе противостоять США

Министр торговли Южной Кореи Ан призвал ЕС вместе противостоять с американскому закону IRA

Европейский союз (ЕС) и Южная Корея должны сотрудничать при реагировании на принятый в США закон о снижении инфляции (The Inflation Reduction Act, IRA), заявил министр торговли страны Дукгын Ан. Об этом сообщает Euractiv.

«Есть огромное пространство для совместной работы ЕС и Кореи, чтобы сделать положения [закона IRA] более совместимыми с ВТО и не создавать ненужных проблем стратегически важным частям нашей промышленности», — сказал глава ведомства.

По словам министра, Южная Корея и ЕС могут взаимодействовать с администрацией Соединенных Штатов, чтобы свести к минимуму «дискриминационное воздействие» IRA.

При этом Ан подчеркнул, что добиться изменений в IRA в краткосрочной перспективе может быть очень сложной задачей. «В случае, если станет очевидно, что они ничего не могут сделать или если они не проявят никакого желания работать с нами, чтобы найти правильное решение, нам придется найти другую альтернативу», — отметил он.

Министр также выступил против принятия в Евросоюз аналогичных мер. Он сравнил подобный шаг с «открытием ящика Пандоры».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза должны выработать сильный ответ на принятый в США Акт о снижении инфляции. Французский лидер добавил, что работу над ним должны завершить «до конца первого квартала 2023 года». По его словам, европейская индустрия должна быть конкурентоспособной в условиях введенных Соединенными Штатами мер.