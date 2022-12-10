Макрон призвал Евросоюз дать сильный ответ на закон США о снижении инфляции

Макрон: ЕС должен выработать сильный ответ на принятый в США Акт о снижении инфляции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны выработать сильный ответ на принятый в США Акт о снижении инфляции (IRA). Об этом сообщает El Pais.

«Нам нужно выработать сильный европейский ответ на этот закон в течение ближайших месяцев», — сказал политик.

Французский лидер добавил, что работу над ним должны завершить «до конца первого квартала 2023 года». По его словам, европейская индустрия должна быть конкурентоспособной в условиях введенных Соединенными Штатами мер.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон добились «значительного прогресса» на переговорах по новому закону об инфляции. Источник во французском министерстве финансов заявил, что стороны обсудили смягчение влияния закона на Европу.

