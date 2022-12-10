Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:32, 10 декабря 2022Мир

Макрон призвал Евросоюз дать сильный ответ на закон США о снижении инфляции

Макрон: ЕС должен выработать сильный ответ на принятый в США Акт о снижении инфляции
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фoто: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европейского союза (ЕС) должны выработать сильный ответ на принятый в США Акт о снижении инфляции (IRA). Об этом сообщает El Pais.

«Нам нужно выработать сильный европейский ответ на этот закон в течение ближайших месяцев», — сказал политик.

Французский лидер добавил, что работу над ним должны завершить «до конца первого квартала 2023 года». По его словам, европейская индустрия должна быть конкурентоспособной в условиях введенных Соединенными Штатами мер.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон добились «значительного прогресса» на переговорах по новому закону об инфляции. Источник во французском министерстве финансов заявил, что стороны обсудили смягчение влияния закона на Европу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России предупредили США о последствиях за наведение украинского оружия
Подпольщик сообщил о переброске техники ВСУ вблизи Николаева
В России высказались о последствиях «накачки» Украины оружием
Макрон призвал Евросоюз дать сильный ответ на закон США о снижении инфляции
Cуд в США вынес приговор экс-полицейскому по делу Флойда
В США заявили о бедственном положении британцев
Иммунолог назвала эффективные способы привыкнуть к холоду
Военный эксперт объяснил атаки ВСУ на разных участках фронта
В программе Мясникова раскрыли главные правила избавления от лишнего веса
В Японии предупредили о негативных последствиях антироссийских санкций
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.