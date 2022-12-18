Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей после Нового года

Дилеры спрогнозировали рост цен на новые автомобили до 10% в первом квартале 2023 года

Дефицит новых автомобилей в России из-за прекращения поставок европейских и американских моделей приведет к подорожанию новых машин до 10 процентов в первом квартале 2023 года. Об этом рассказали ТАСС представители нескольких российских автодилеров.

Как сообщил агентству генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, оставшиеся товарные запасы, вероятно, закончатся уже в начале следующего года. Это будет стимулировать рост цен для конечного потребителя.

«Стоимость автомобилей будет зависеть от курсов валют и логистических цепочек поставок. Чем больше ограничений появляется, тем выше расходы поставщиков и конечная стоимость автомобилей соответственно», — объяснил Ольховский.

При этом он отметил, что эксперты ожидают увеличения поставок в страну машин китайских брендов. Также к ним в скором времени могут добавиться корейские иномарки. Основным источником притока европейских авто будет служить параллельный импорт.

Представитель другой российской компании — заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей ГК «Авилон» Алексей Стариков — считает, что рост цен на новые автомобили будет зависеть в первую очередь из-за падения курса российской валюты. Он также уверен, что параллельный импорт сможет частично удовлетворить потребности покупателей, однако полностью закрыть их не сумеет.

«Автодилеры привозят в том числе и такие модификации, которые являются новинками для российского рынка. Если назвать подобные модели, то мы, например, импортируем Volkswagen Bora (стоимостью менее 2,5 миллиона рублей), электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, Faw Bestune NAT, новый Jeep Grand Cherokee, Faw Bestune T99, Faw Besturn B70», — добавил Стариков.

Ранее стало известно о предположительной цене автомобиля отечественного производителя «Москвич». Стоимость кроссовера «Москвич 3» может составить от 1,6 миллиона до 2 миллионов рублей без учета скидки по программе льготного автокредитования.