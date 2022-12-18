Выпущенный ВСУ снаряд попал на территорию гостиницы в Донецке

Выпущенный со стороны ВСУ снаряд попал на территорию гостиницы «Виктория» в Донецке

Снаряд, выпущенный со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на территорию гостиницы «Виктория» в Донецке. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram.

Отмечается, что повреждения в результате обстрелов также зафиксированы в Ворошиловском и Киевском районах. Сведения о последствиях атаки продолжают поступать, добавили там. До этого сообщалось, что украинские силы выпустили по городу шесть ракет из РСЗО «Град».

Не менее десяти взрывов произошло в центре Донецка 17 декабря. ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам города десять ракет из «Градов». Предположительно, один из снарядов разорвался возле торгового центра «Белый лебедь» в центре Донецка.