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14:29, 18 декабря 2022Среда обитания

Евросоюз примет «крупнейший климатический закон»

Bloomberg: ЕС достиг важного соглашения о расширении своего углеродного рынка

Фото: Shutterstock

В Евросоюзе примут основную часть стратегии «Зеленый курс», достигнув соглашения о расширении своего углеродного рынка. Это делается в рамках стремления Европы к климатически нейтральной экономике, пишет Bloomberg.

В соглашении говорится, что торговля квотами, разрешающими выбросы, будет распространяться на отопительные системы, автомобили и морские перевозки. Евросоюз также собрался ускорить темпы сокращения компаниями загрязнения окружающей среды. Ведущий переговорщик от Европарламента Питер Лизе назвал соглашение крупнейшим законом о климате, когда-либо принятым в Европе, а возможно, и в мире.

Авторы пишут, что, хотя некоторые положения «Зеленого курса» были смягчены по сравнению с первоначальным предложением из-за разразившегося в этом году энергокризиса, ЕС полон решимости сделать «зеленый капитальный ремонт» основой своей стратегии роста и создать прецедент для других стран в борьбе с изменением климата. Союз стремится достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Соглашение также станет частью другой меры, принятой ранее на этой неделе, по которой вводится налог на импорт определенных товаров в Европу из стран с менее строгими экологическими нормами. С помощью этого в ЕС хотят защитить углеродоемкие отрасли промышленности, соблюдающие европейские климатические законы, от недобросовестной конкуренции со стороны производителей, работающих в странах с более слабыми правилами.

В сентябре сообщалось, что в ЕС захотели обновить Парижское соглашение о глобальной проблеме изменения климата и поставить перед собой более амбициозные цели.

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Антон Похиляк
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