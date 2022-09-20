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Евросоюз захотел обновить соглашение о глобальной проблеме

Европейский союз захотел обновить цели Парижского соглашения о проблеме изменения климата

Фото: Christian Mang / Reuters

В Европейском союзе захотели обновить Парижское соглашение о глобальной проблеме изменения климата и поставить перед собой более амбициозные цели. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Обновление целей по борьбе с глобальным потеплением началось перед климатической конференцией COP27, которая состоится в ноябре. Изначально участники соглашения планировали к 2030 году сократить выбросы в атмосферу на 55 процентов относительно уровня 1990 года. Теперь разницу хотят повысить на несколько процентных пунктов.

Некоторые эксперты предположили, что работу над изменением целей соглашения не завершат до конца 2022 года, но в будущем решение положительно скажется на работе в этом направлении. «Этот шаг продвинет ЕС вперед как мирового лидера в области климата», — заявил Том Эванс из аналитического центра E3G.

Ранее британские ученые из Университета Эксетера выяснили, что сдерживание глобального потепления в пределах 1,5 градуса по Цельсию, предполагаемое Парижским соглашением, не сможет спасти человечество от катастрофы.

Нина Ташевская
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