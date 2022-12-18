Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:29, 18 декабря 2022Наука и техника

Упражнения снизили риск тяжелой коронавирусной инфекции

American Journal of Preventive Medicine: упражнения связаны со смягчением течения COVID-19

Фото: Graham Mansfield / Unsplash

Специалисты калифорнийской медицинской страховой компании Kaiser Permanente выяснили, что люди, которые были физически активны до того, как им поставили диагноз COVID-19, имели более низкий риск тяжелых исходов. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine, кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Были проанализированы электронные медицинские карты 194 191 взрослого пациента из Южной Калифорнии, у которых с января 2020 года по май 2021 года, до начала широкомасштабной вакцинации, диагностировали коронавирусную инфекцию. Все участники исследования сообщали об уровне физической активности до заражения, в зависимости от которого их распределили по пяти категориям. Активность варьировалась от 10 минут упражнений или меньше в неделю до 150 минут упражнений в неделю.

Статистический анализ показал, что большая физическая активность связана с более низким риском госпитализации или смерти в течение 90 дней после постановки диагноза COVID-19. Эта тенденция сохранялась на всех уровнях активности, при этом пациенты, которые регулярно выполняли физические упражнения, подвергались наименьшему риску. Большее количество упражнений также было связано с более низким уровнем госпитализации или смертностью пациентов с хроническими заболеваниями, включая гипертонию, сердечно-сосудистые нарушения или ожирение.

По словам авторов, результаты подтверждают, что вакцинация и физическая активность являются мерами профилактики тяжелого течения COVID-19 и могут помочь снизить последствия пандемии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
NYT узнала о планах Украины совершить убийство начальника Генштаба РФ Герасимова
Канадская журналистка понадеялась на достижение Россией цели спецоперации
Французы возмутились заявлением Макрона о санкциях против России
Команда Байдена начала подготовку к его предвыборной кампании
Байдена предложили судить за убийство мирного населения в Донбассе
Упражнения снизили риск тяжелой коронавирусной инфекции
Игрок сборной Марокко оскорбил главу ФИФА после поражения на чемпионате мира
Москвичам объяснили выбор цвета линии МДЦ-4 для схемы метро
В Кривом Роге начались экстренные отключения света
Названа единственная расходующая больше одного процента ВВП на Украину страна
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.