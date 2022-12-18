Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:28, 18 декабря 2022Ценности

Парикмахер раскрыл причину необходимости чистки фена

Парикмахер Мэтью Уотт рассказал, чтобы улучшить работу фена, необходимо его чистить

Фото: Adam Winger / Unsplash

Парикмахер салона красоты Socially Painted, расположенный в Шотландии, Мэтью Уотт раскрыл причину необходимости чистки фена. Соотвествующий видеоролик появился на его странице в TikTok.

Эксперт рассказал, данный инструмент для сушки и укладки волос необходимо регулярно чистить, чтобы улучшить его работу. В начале ролика пользователь сети с никнеймом thehairexpert_, чей блог насчитывает 23,2 тысяч подписчиков, объяснил, что в первую очередь нужно снять заднюю крышку и счистить с нее скопившуюся пыль посредством флейцевой кисти (специальная кисть для окрашивания волос — прим. «Ленты.ру»). После этого стилист также убрал небольшой слой грязи с поверхности вентилятора и закрыл его крышкой. «Как очистить фен, чтобы он работал на 100 процентов», — гласила подпись под публикацией, которая набрала 2,3 тысяч лайков.

Подписчики удивились данному лайфхаку, о чем принялись писать в комментариях. «Почему я не знал, что этот предмет нуждается в чистке?», «Я просто использую насадку от своего пылесоса, чтобы удалить пыль с фена», — высказавшись они.

В октябре парикмахер Конор Джеймс Дойл из Ирландии показал способ, с помощью которого можно самостоятельно осветлить волосы за 15 минут. В начале видео стилист разделил свои волосы на две пряди и прикрепил между ними шиньон светлого цвета. После данного шага Дойл расчесал их. Затем он взял в руки ножницы и подстриг ими накладные пряди, чтобы они соответствовали длине его собственных волос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
Опубликовано видео умеющей подключаться к иностранным спутникам российской бомбы
В Европе рассказали о главном страхе властей Украины
Захарова заявила о поддержке эскалации в Косово со стороны ЕС
Оценена вероятность наступления России на Украине после Нового года
Российский подросток замерз насмерть
Объяснены цели визита Путина в штаб группировки СВО
Парикмахер раскрыл причину необходимости чистки фена
Игру сборной Марокко на ЧМ-2022 оценили
В Молдавии назвали причину приостановки вещания русскоязычных каналов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.