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12:36, 18 декабря 2022Бывший СССР

В Киеве отреагировали на отказ ФИФА показывать речь Зеленского перед финалом ЧМ

CNN: Киев раскритиковал ФИФА за отказ показывать речь Зеленского перед финалом ЧМ

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Администрация президента Украины Владимира Зеленского раскритиковала ФИФА за отказ показать его видеообращение перед финалом чемпионата мира по футболу в Катаре. О реакции Киева на это решение сообщил CNN.

В офисе Зеленского рассказали, что Катар поддержал инициативу Киева, однако ее заблокировали чиновники ФИФА. На их взгляд, видеообращение оказалось «слишком политическим». «В обращении президента нет ничего политического, придающего политическую окраску спортивному событию, а именно — нет субъективных оценок, политических сигналов и тем более обвинений», — заверили представители администрации.

По их словам, это решение показывает, что ФИФА утратила понимание, что футбол — это игра, которая объединяет людей, а не поддерживает имеющиеся разногласия. Организации не стоит опасаться, что «слова мира прозвучат на всемирном празднике футбола, который служит олицетворением мира», считают в Киеве.

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Представители офиса Зеленского добавили, что у ФИФА еще есть время, чтобы «исправить свою ошибку». В противном случае Украина планирует распространить обращение президента самостоятельно.

Ранее телеканал CNN узнал, что ФИФА отклонила запрос Зеленского на трансляцию его «послания мира» перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре, который состоится 18 декабря. Позже организацию в этом решении поддержали читатели французского издания Le Figaro.

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Полина Матюхина
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