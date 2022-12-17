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13:48, 17 декабря 2022Мир

Французы обрадовались отказу ФИФА показывать речь Зеленского перед финалом ЧМ

Читатели Le Figaro поддержали отказ ФИФА показывать речь Зеленского перед финалом ЧМ

Фото: Reuters

Читатели французского издания Le Figaro поддержали ФИФА за отказ транслировать речь президента Украины Владимира Зеленского с «посланием мира» перед финалом чемпионата мира по футболу. Свою позицию они высказали в комментариях под материалом газеты в Twitter.

Один из читателей подчеркнул, что мир не крутится вокруг Украины. «Год назад никто не знал, кто он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») такой, а сегодня он хочет быть везде. Каннский кинофестиваль, чемпионат мира, что дальше? Он на наших экранах 24/7», — написал пользователь с ником Lilly.

«Никакой политики в спорте», — отметил Dineman. «Мы должны перестать использовать все предлоги, чтобы пытаться вести диалог на тему мира…» — поддержал его пользователь с ником Ares.

«Хорошее решение! К черту этого бандита!» — отметил planet43. «Какое счастье! Утомил нас этот парень», — добавил пользователь Andrew G.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря и стартует в 18:00 по московскому времени. В решающем матче встретятся сборные Аргентины и Франции.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что ФИФА отклонила запрос Зеленского на трансляцию его послания перед финалом чемпионата. Позже украинского президента за такую просьбу раскритиковали читатели Daily Mail.

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Варвара Кошечкина
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