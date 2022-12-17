Французы обрадовались отказу ФИФА показывать речь Зеленского перед финалом ЧМ

Читатели Le Figaro поддержали отказ ФИФА показывать речь Зеленского перед финалом ЧМ

Читатели французского издания Le Figaro поддержали ФИФА за отказ транслировать речь президента Украины Владимира Зеленского с «посланием мира» перед финалом чемпионата мира по футболу. Свою позицию они высказали в комментариях под материалом газеты в Twitter.

Один из читателей подчеркнул, что мир не крутится вокруг Украины. «Год назад никто не знал, кто он (Зеленский — прим. «Ленты.ру») такой, а сегодня он хочет быть везде. Каннский кинофестиваль, чемпионат мира, что дальше? Он на наших экранах 24/7», — написал пользователь с ником Lilly.

«Никакой политики в спорте», — отметил Dineman. «Мы должны перестать использовать все предлоги, чтобы пытаться вести диалог на тему мира…» — поддержал его пользователь с ником Ares.

«Хорошее решение! К черту этого бандита!» — отметил planet43. «Какое счастье! Утомил нас этот парень», — добавил пользователь Andrew G.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря и стартует в 18:00 по московскому времени. В решающем матче встретятся сборные Аргентины и Франции.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что ФИФА отклонила запрос Зеленского на трансляцию его послания перед финалом чемпионата. Позже украинского президента за такую просьбу раскритиковали читатели Daily Mail.